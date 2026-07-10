Sechs-Euro-Wasser: Wenn Wucherpreise am Bahnhof ins Maßlose abdriften - ein Kommentar

Hamburg - Dass Geschäfte an Flughäfen oder Bahnhöfen ihre Preise gerne mal erhöhen oder sogar verdoppeln, ist bekannt. Was in einem "Relay"-Store am Hamburger Hauptbahnhof inzwischen aufgerufen wird, grenzt an einen Skandal.

Für dieses Getränk nimmt der "Relay"-Store am Hamburger Hauptbahnhof satte 6 Euro zzgl. Pfand. © privat

Ein Sommertag in Hamburg, die Sonne lacht über der Hansestadt, blauer Himmel, 28 Grad. Menschen tummeln sich - wie immer - en masse am Hauptbahnhof, wirken gestresst, aber gut gelaunt.

Aufgrund der Temperaturen will sich der ein oder andere vor Reiseantritt natürlich mit einem Getränk eindecken.

Neben Rossmann und Edeka auf der Ostseite tummeln sich auf der schmaleren Westseite eher Bäckereien, Imbissbuden und Zeitungskiosks.

Letzter soll im Mittelpunkt dieses Kommentars stehen. Wer häufiger an Bahnhöfen unterwegs ist, dem ist sicherlich der Name "Relay" ein Begriff - ein meist kleiner Store, der Bücher, Zeitschriften, Zigaretten, aber auch ein großes Kühlregal voll mit diversen Getränken anbietet.

Man könnte meinen, hier sollte man zumindest etwas günstiger wegkommen als bei "Dean & David" und Co.

Falsch gedacht. Was in der Filiale am Hamburger Hauptbahnhof aufgerufen wird, ist aus Verbrauchersicht schlicht überzogen. Für ein Wasser mit Pfirsichgeschmack der Marke Volvic (0,75 Liter) werden - festhalten, bitte - sage und schreibe 6 Euro fällig (zzgl. 25 Cent Pfand wohlgemerkt).