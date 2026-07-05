Sind Smartphones und KI unser Untergang? Berliner Lehrerin schlägt Alarm

Berlin - Die Berliner Gymnasiallehrerin Emily Horbach sieht die zunehmende Smartphone-Nutzung von Kindern als große Gefahr. Aus ihrer Sicht verlieren Kinder dadurch Fähigkeiten, die vor rund 30 Jahren noch selbstverständlich waren.

Der ständige Kampf um die Aufmerksamkeit der Klasse sei heute ein anderer als damals, meint Emily Horbach. © Instagram/emitheteacher

In den 90er-Jahren ging Horbach noch selbst zur Schule, der Unterschied fühlt sich für sie heute an wie Tag und Nacht.

In ihrem Instagram-Video erinnert sich die Berlinerin fast schon nostalgisch an einen weitgehend analogen Unterricht ohne Smartphones, soziale Medien oder ständige digitale Ablenkung zurück.

Lehrkräfte hätten sich damals auf klassische Unterrichtsmittel verlassen können, während heute oft technische Probleme und vor allem Smartphones die Aufmerksamkeit der Schüler beeinträchtigen würden.

Horbachs Erfahrungen fallen drastisch aus: Vielen Kindern falle es zunehmend schwer, sich über längere Zeit zu konzentrieren oder sich auf anspruchsvolle Aufgaben einzulassen.

Die ständige Verfügbarkeit digitaler Inhalte und die schnelle Bedürfnisbefriedigung durch soziale Netzwerke führten dazu, dass Ausdauer und Lernbereitschaft nachließen.

Doch nicht nur Handys, auch KI (Künstliche Intelligenz) mache das Lehrerdasein heute unberechenbar - denn die abgegebenen Hausaufgaben der Kinder seien nahezu perfekt. "Heute korrigieren wir eine perfekte Version von ChatGPT und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das Kind eigentlich wirklich steht", so Horbach.