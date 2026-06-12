Kommen "Die Wilden Hühner" zurück? Cornelia Funke kritisiert Männerdominanz im Filmbusiness

Hamburg - Cornelia Funke sieht Männerdominanz im Film- und Fernsehgeschäft als Ursache dafür, dass ihre Serienpläne für eine Fortsetzung der "Wilden Hühner" bislang nicht umgesetzt werden konnten.

Schriftstellerin Cornelia Funke (67) würde "Die Wilden Hühner" gerne wieder in die Streaming-Mediathek oder ins Fernsehen bringen. © Uli Deck/dpa

"Wir haben den Pitch an vier Streamer und zwei Fernsehsender geschickt. Und es gab entweder gar keine Rückmeldung - oder nur eine sehr vage", sagte die 67 Jahre alte Kinder- und Jugendbuchautorin im "Spiegel"-Interview.

"Das ist bei Bestsellern, wie es die Hühnerbände sind, schon bemerkenswert." 1993 erschien das erste Buch "Die Wilden Hühner" über eine Bande von fünf Mädchen.

Funke hatte vor ein paar Jahren angekündigt, "Die Wilden Hühner" zurückzubringen - als 30-jährige Frauen. Als ihre persönliche Erklärung für das mangelnde Interesse nannte Funke: "Es ist eine Geschichte über Frauen. Und in den Entscheiderpositionen bei Sendern und Streamern sitzen immer noch viele Männer, die sich dafür nicht interessieren."

Sie habe mal "irgendwo den schönen Satz gehört: 'Die Jungs entscheiden'", sagte die Autorin. "Und ich fürchte, das trifft auch hier zu."

Dabei habe sie auf ihren Lesungen "riesiges Interesse gespiegelt" bekommen. "Da werde ich ständig gefragt, wann die Hühner zurückkommen, was sie heute machen, ob sie noch befreundet sind. Es gibt also eine gesicherte Zuschauerinnenschaft."