Spruch der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

"Kein Tag hat genug Zeit, aber jeden Tag sollten wir uns genug Zeit nehmen."



von John Donne (*1572, †1631), englischer Schriftsteller und der bedeutendste metaphysische Dichter