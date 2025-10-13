Spruch der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Der TAG24 Spruch der Woche

"Kein Tag hat genug Zeit, aber jeden Tag sollten wir uns genug Zeit nehmen."

von John Donne (*1572, †1631), englischer Schriftsteller und der bedeutendste metaphysische Dichter

Spruch der Woche vom 13.10. bis 19.10.2025.
Manchmal braucht es nur einen inspirierenden oder lustigen Spruch, schon ist die Motivation für die aktuelle Kalenderwoche zurück. Lass Dich von den Zitaten bekannter Persönlichkeiten leiten und starte mit neuer Energie in die Woche.

Suchst Du noch ein gutes Zitat für den Tag? Dann wirf einen Blick auf den Spruch des Tages von TAG24.

Jede neue Woche bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich, die es zu meistern gilt. In überfordernden Momenten kann ein schönes Zitat der rettende Denkanstoß für die Woche sein. Der Spruch der Woche von TAG24 ist Dein kurzer Impuls für die Kalenderwoche.

