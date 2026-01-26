Spruch der Woche vom 26.1. bis 1.2.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Du brauchst ein positives Zitat für die Woche? Finde Motivation für die Arbeit, das Büro und den Alltag mit dem kostenlosen Spruch der Woche von TAG24.

"Leben heißt denken und handeln, denken und handeln aber heißt verändern."

von James Allen (*1864, †1912), einer der ersten Autoren von Büchern zu Persönlichkeitsentwicklung und Motivation