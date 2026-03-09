Spruch der Woche vom 9.3. bis 15.3.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24
Du brauchst ein positives Zitat für die Woche? Finde Motivation für die Arbeit, das Büro und den Alltag mit dem kostenlosen Spruch der Woche von TAG24.
Der TAG24 Spruch der Woche
"Habe keine Angst vor Widerstand - denke daran, dass es der Gegenwind und nicht der Rückenwind ist, der einen Drachen steigen lässt."
schwedisches Sprichwort
Manchmal braucht es nur einen inspirierenden oder lustigen Spruch, schon ist die Motivation für die aktuelle Kalenderwoche zurück. Lass Dich von den Zitaten bekannter Persönlichkeiten leiten und starte mit neuer Energie in die Woche.
Jede neue Woche bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich, die es zu meistern gilt. In überfordernden Momenten kann ein schönes Zitat der rettende Denkanstoß für die Woche sein. Der Spruch der Woche von TAG24 ist Dein kurzer Impuls für die Kalenderwoche.
Titelfoto: unsplash/Thomas Oxford