Spruch der Woche vom 2.2. bis 8.2.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Du brauchst ein positives Zitat für die Woche? Finde Motivation für die Arbeit, das Büro und den Alltag mit dem kostenlosen Spruch der Woche von TAG24.

"Du kannst in jedem Moment neu anfangen, denn der Fehler ist nicht das Hinfallen, sondern das Liegenbleiben."

Spruch der Woche vom 8.12. bis 14.12.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 15.12. bis 21.12.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 22.12. bis 28.12.2025 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 29.12. bis 4.1.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 5.1. bis 11.1.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 12.1. bis 18.1.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 19.1. bis 25.1.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Spruch der Woche vom 26.1. bis 1.2.2026 - Wöchentliche Motivation von TAG24

Manchmal braucht es nur einen inspirierenden oder lustigen Spruch, schon ist die Motivation für die aktuelle Kalenderwoche zurück. Lass Dich von den Zitaten bekannter Persönlichkeiten leiten und starte mit neuer Energie in die Woche.

Suchst Du noch ein gutes Zitat für den Tag? Dann wirf einen Blick auf den Spruch des Tages von TAG24.