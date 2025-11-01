Spruch des Tages vom 1.11.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Die Meere können überfließen, aber die Menschen mit Charakter bleiben fest wie die Küste."

von Tiruvalluvar (lebte vermutlich um 200 v. Chr.), tamilischer Dichter und der Autor des Tirukkural