Spruch des Tages vom 29.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

"Die Wahrheit zu ertragen ist schwerer, als die Wahrheit zu sagen."

von Klaus Ender (*1939, †2021), deutscher Fotograf, Dichter, Aphoristiker und Buchautor