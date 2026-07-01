Spruch des Tages vom 1.7.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Man sollte sich nicht über Dinge ärgern, denn das ist ihnen völlig egal."

von Euripides (*480 v. Chr. oder 485/484 v. Chr., †406 v. Chr.), griechischer Dramatiker und Tragödiendichter