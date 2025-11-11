Spruch des Tages vom 11.11.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Die bittersten an Gräbern vergossenen Tränen sind die über ungesagte Worte und versäumte Taten."

von Harriet Beecher Stowe (*1811, †1896), US-amerikanische Schriftstellerin und erklärte Gegnerin der Sklaverei