Spruch des Tages vom 13.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Dein kostenloser Spruch des Tages vom Samstag, dem 13.12.2025 ➡️ Schöne Sprüche, Zitate & Weisheiten zum Nachdenken. | Jetzt auf TAG24.

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

Der TAG24 Spruch des Tages

"Zorn hindert Deine Seele daran, die Wahrheit zu erkennen."

aus der lateinischen Sammlung ethischer Vorschriften "Disticha Catonis" von unbekannter Autorschaft

Spruch des Tages am Samstag, dem 13.12.2025.
Spruch des Tages am Samstag, dem 13.12.2025.  © 123RF/elenaperova

Hier findest Du noch mehr Sprüche des Tages

Spruch des Tages vom 12.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 12.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 11.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 11.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 10.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 10.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 9.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 9.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 8.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 8.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 7.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 7.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 6.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 6.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 5.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 5.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.

Suchst Du noch ein gutes Zitat für die Woche? Dann wirf einen Blick auf den Spruch der Woche von TAG24.

Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Titelfoto: 123RF/elenaperova

Mehr zum Thema Spruch des Tages: