Spruch des Tages vom 7.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

"Advent ist eine Zeit der Erschütterung, in der der Mensch wach werden soll zu sich selbst."

von Alfred Delp (*1907, †1945), deutscher Jesuit, Priester und Mitglied des Kreisauer Kreises im Widerstand gegen den Nationalsozialismus