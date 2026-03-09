Spruch des Tages vom 9.3.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Du kommst nicht voran, indem Du an der Seitenlinie stehst, jammerst und klagst. Du kommst voran, indem Du Ideen umsetzt."

von Shirley Chisholm (*1924, †2005), US-amerikanische Politikerin und die erste afroamerikanische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus