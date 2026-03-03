Spruch des Tages vom 3.3.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Die Enttäuschung tötet nicht, die Hoffnung aber gibt das Leben."

von Arthur Maria Freiherr von Lüttwitz (*1865, †1928), preußischer Generalleutnant und Offizier