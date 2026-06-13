Spruch des Tages vom 13.6.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Nicht der Mensch bewohnt diesen Planeten, sondern Menschen. Die Mehrzahl ist das Gesetz der Erde."

von Hannah Arendt (*1906, †1975), jüdische deutsch-US-amerikanische politische Theoretikerin und Publizistin