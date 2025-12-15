Spruch des Tages vom 15.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Das Gewissen ist der einzige Spiegel, der weder betrügt noch schmeichelt."

von Christina von Schweden (*1626, †1689), von 1632 bis 1654 Königin von Schweden