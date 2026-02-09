Spruch des Tages vom 9.2.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Das wahre Glück kostet nicht viel. Wenn es teuer ist, ist es von schlechter Qualität."

von François-René de Chateaubriand (*1768, †1848), französischer Schriftsteller, Politiker und Diplomat sowie der Begründer der literarischen Romantik in Frankreich