Spruch des Tages vom 16.3.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Wer Frieden in der Seele hat, beunruhigt weder sich selbst noch die anderen."

von Epikur (*um 341 v. Chr., †271 oder 270 v. Chr.), griechischer Philosoph, Begründer des Epikureismus und der epikureischen Schule

