Spruch des Tages vom 16.3.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24
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Der TAG24 Spruch des Tages
"Wer Frieden in der Seele hat, beunruhigt weder sich selbst noch die anderen."
von Epikur (*um 341 v. Chr., †271 oder 270 v. Chr.), griechischer Philosoph, Begründer des Epikureismus und der epikureischen Schule
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Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.
Suchst Du noch ein gutes Zitat für die Woche? Dann wirf einen Blick auf den Spruch der Woche von TAG24.
Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.
Titelfoto: unsplash/Elist Nguyen