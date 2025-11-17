Spruch des Tages vom 17.11.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Der TAG24 Spruch des Tages

"Wie schlau ein Mensch ist, erkennt man daran, worüber er lacht."

von Tina Fey (*1970), US-amerikanische Autorin, Komödiantin und Schauspielerin

Spruch des Tages am Montag, dem 17.11.2025.  © unsplash/OurWhisky Foundation

Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.

Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Mehr zum Thema Spruch des Tages: