Spruch des Tages vom 19.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Niemand, der sein Bestes gegeben hat, hat es später bereut."

von George Stanley Halas (*1895, †1983), US-amerikanischer Baseball- und American-Football-Spieler sowie Trainer und Besitzer des National-Football-League-Teams Chicago Bears