Spruch des Tages vom 21.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

"Advent und Weihnachten sind wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserem dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt."

von Friedrich von Bodelschwingh (*1831, †1910), evangelischer Pastor und Theologe in Deutschland

Spruch des Tages am Sonntag, dem 21.12.2025.
Titelfoto: unsplash/Dmitry Rodionov

