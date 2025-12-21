Spruch des Tages vom 21.12.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Advent und Weihnachten sind wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserem dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt."

von Friedrich von Bodelschwingh (*1831, †1910), evangelischer Pastor und Theologe in Deutschland