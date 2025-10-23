Spruch des Tages vom 23.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Alles hat seine Zeit, Winter und Sommer, Herbst und Frühling, Jugend und Alter, Wirken und Ruhe."

von Johann Gottfried von Herder (*1744, †1803), deutscher Dichter, Übersetzer, Theologe sowie Geschichts- und Kultur-Philosoph der Weimarer Klassik