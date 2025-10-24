Spruch des Tages vom 24.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Dein kostenloser Spruch des Tages vom Freitag, dem 24.10.2025 ➡️ Schöne Sprüche, Zitate & Weisheiten zum Nachdenken. | Jetzt auf TAG24.

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

Der TAG24 Spruch des Tages

"Je stiller Du bist, desto mehr kannst Du hören."

Chinesische Weisheit

Spruch des Tages am Freitag, dem 24.10.2025.
Spruch des Tages am Freitag, dem 24.10.2025.  © unsplash/Andrey Zvyagintsev

Hier findest Du noch mehr Sprüche des Tages

Spruch des Tages vom 23.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 23.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 22.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 22.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 21.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 21.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 20.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 20.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 19.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 19.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 18.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 18.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 17.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 17.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24
Spruch des Tages vom 16.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24 Spruch des Tages vom 16.10.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Positive Sprüche, schöne Lebensweisheiten, inspirierende Sprichwörter und motivierende Zitate bekannter Persönlichkeiten dienen Dir jeden Tag aufs Neue als kraftvolle Wegweiser, die Dich ermutigen, jede Herausforderung als Chance zu sehen und das Beste aus jedem Augenblick zu machen.

Suchst Du noch ein gutes Zitat für die Woche? Dann wirf einen Blick auf den Spruch der Woche von TAG24.

Möglicherweise schenkt Dir der Gedanke von heute etwas Motivation, Glück, Kraft, Hoffnung oder Lebensfreude. Lasse Dich vom Spruch des Tages dazu inspirieren, das Leben aus neuen Perspektiven zu betrachten.

Titelfoto: unsplash/Andrey Zvyagintsev

Mehr zum Thema Spruch des Tages: