Spruch des Tages vom 27.11.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

"Denn nur einen Moment in der Geschichte bildet ein einzelnes Leben."

von Franz Leopold von Ranke (*1795, †1886), deutscher Historiker, Historiograf des preußischen Staates und Hochschullehrer