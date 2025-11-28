Spruch des Tages vom 28.11.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Es ist großartig, ein bedeutender Mensch zu sein, aber es ist großartiger, ein menschlicher Mensch zu sein."

von William Penn Adair "Will" Rogers (*1879, †1935), US-amerikanischer Komiker, Schauspieler, Autor sowie Cowboy