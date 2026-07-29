Spruch des Tages vom 29.7.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren."

von Bertolt Brecht (*1898, †1956), deutscher Dramatiker, Librettist und Lyriker