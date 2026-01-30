Spruch des Tages vom 30.1.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Wenn Dich jemand enttäuscht, bedanke Dich. Schließlich ist eine Enttäuschung das Ende einer Täuschung."

von Vera Birkenbihl (*1946, †2011), deutsche Managementtrainerin, Sachbuchautorin und Esoterikerin