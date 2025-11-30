Spruch des Tages vom 30.11.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Und so leuchtet die Welt langsam der Weihnacht entgegen. Und der in Händen sie hält, weiß um den Segen!"

von Hermann Claudius (*1878, †1980), deutscher Lyriker und Erzähler