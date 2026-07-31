Spruch des Tages vom 31.7.2026 - Tägliche Inspiration von TAG24

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"Toleranz ist der Verdacht, dass der andere recht hat."

von Kurt Tucholsky (*1890, †1935), deutscher Schriftsteller, politisch engagierter Journalist und zeitweiliger Mitherausgeber der Wochenzeitschrift "Die Weltbühne"