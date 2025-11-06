Spruch des Tages vom 6.11.2025 - Tägliche Inspiration von TAG24

Du brauchst etwas Schönes zum Nachdenken? Erweitere Deinen Horizont mit dem kostenlosen Spruch des Tages von TAG24.

"Meine Zeit, das ist mein Leben. Wem ich eine Stunde meiner Zeit gebe, dem schenke ich ein Stück von meinem Leben."

von Wilhelmine "Minna" Theodore Marie Cauer (*1841, †1922), deutsche Pädagogin, Aktivistin im sogenannten „radikalen“ Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung und Journalistin