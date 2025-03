Glückwünsche zum Frauentag: Die besten Sprüche für den 8. März

Wie gratulierst Du zum Frauentag am 8. März? Schöne Sprüche zum Weltfrauentag 2025 liest Du auf TAG24. Sende Glückwünsche via WhatsApp & Co.

Von Clara Danneberg

Am 8. März ist internationaler Frauentag, eine Gelegenheit, um das weibliche Geschlecht zu würdigen. Möchte man den Frauen im persönlichen Umfeld Respekt und Wertschätzung zeigen, findet man in Sprüchen, Zitaten und Glückwünschen zum Frauentag die nötige Inspiration. Mehr inspirierende Weisheiten und Zitate gibt's unter: Sprüche.

Weltfrauentag 2025 - Warum feiert man Frauentag?

Es gibt viele schöne Sprüche zum internationalen Frauentag am 8. März. © unsplash/Omar Lopez Der erste Frauentag fand am 28. Februar 1909 in den USA statt. Damals forderten Frauenrechtlerinnen das Frauenwahlrecht. Nach dessen Erfolg verbreitete sich weltweit die Idee, einen jährlichen Kampftag für mehr Frauenrechte einzuführen. Seit 1911 findet der internationale Frauentag, Weltfrauentag bzw. Frauenkampftag jährlich statt. Im Jahr 1921 wurde der Tag auf den 8. März gelegt. Eines der großen Themen für Frauen in Deutschland ist die strukturelle Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Beispielsweise verdienten Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien wie Männer im Jahr 2024 im Schnitt sechs Prozent weniger pro Stunde (bereinigter Gender Pay Gap). Der 8. März ist für Frauen eine Gelegenheit, auf Unterschiede, Ungerechtigkeiten, Gewalt und Diskriminierung ihres Geschlechts aufmerksam zu machen.

Glückwünsche zum Weltfrauentag

"Each for Equal: Denn für Frauenrechte, Gleichstellung und Emanzipation müssen wir alle gemeinsam einstehen!" von unbekannt "Ein Hoch auf das weibliche Geschlecht! Ich wünsche Dir einen glücklichen Weltfrauentag!" von unbekannt "Ein Lob an unsere Mütter, Schwestern, Großmütter, Freundinnen, Kolleginnen und ein Hoch auf uns Frauen! Alles Gute zum Weltfrauentag!" von unbekannt "Einen schönen internationalen Frauentag! Lasst uns die Frauen feiern!"

von unbekannt "Vergiss nie, wir können alles schaffen! Happy Women's Day!" von unbekannt "Frauen, die mit Entschlossenheit und Stärke ihre Ziele erreichen, ohne jemals aufzugeben, inspirieren mich jeden Tag aufs Neue. Ich wünsche Euch allen: Herzlichen Glückwunsch zum Weltfrauentag!" von unbekannt "Alles Liebe zum Weltfrauentag! Ich wünsche Dir einen wunderschönen 8. März!" von unbekannt "Alles Gute zum Frauentag! Ich bin froh, von einer so starken Frau wie Dir Tag für Tag inspiriert zu werden. Danke dafür." von unbekannt "Einen schönen Frauentag! Du zeigst mir jeden Tag: Die Frau kann alles, was sie will. Mach weiter so!" von unbekannt "Frohen Frauenkampftag! Heute feiern wir die Frauen, die vor uns kamen und unsere Rechte erkämpften. Lasst uns weiterhin entschlossen für unsere Ziele starkmachen und uns gegenseitig inspirieren." von unbekannt "Einen schönen Frauentag für all die starken, intelligenten, talentierten und wunderbaren Frauen der Welt. Vergesst nie, Euch selbst wertzuschätzen und zu lieben!" von unbekannt "Einen schönen Frauenkampftag! Möge der Mut der Frauen Dir Freude, Zufriedenheit und Inspiration bringen." von unbekannt "Liebe Grüße zum Frauentag! Ihr Frauen besitzt einen unschätzbaren Wert, das lehrt uns das Leben jeden Tag!" von unbekannt "Alles Liebe zum Weltfrauentag! Die Welt ist heller durch Frauen wie Dich. Möge Dein Tag so strahlend sein wie Dein Lächeln." von unbekannt

"Alles Liebe zum Weltfrauentag! Ich wünsche Dir einen wunderschönen 8. März!" © unsplash/Darren Nunis, TAG24/CD

Lustige Sprüche zum Weltfrauentag

"Dass Frauen das letzte Wort haben, beruht hauptsächlich darauf, dass den Männern nichts mehr einfällt." von Hanne Wieder "Eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde: Alle dummen Männer." von Marie von Ebner-Eschenbach "Eine Frau von Welt bleibt selten die Frau ihres Ehemannes." von Carmen Sylva "Ich gehe lieber mit einem guten Buch als mit einem Mann ins Bett." von Cher "Männer kann man überreden, Frauen muss man überzeugen." von Barbra Streisand "Der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn." von Irmtraud Morgner "Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist nur möglich, wenn die Frau sich unterordnet." von Marcus Valerius Martial "Lass Dich nicht unterkriegen! Sei frech und wild und wunderbar!" von Astrid Lindgren "Das Schönste an den meisten Männern ist die Frau an ihrer Seite." von Henry Kissinger "Gute Taten werden hauptsächlich von Männern gepredigt und hauptsächlich von Frauen getan." von Lady Nancy Astor "Viele Frauen sind auf ihren guten Ruf bedacht, aber die anderen werden glücklich." von Josephine Baker "Die Ahnung der Frau ist meist zuverlässiger als das Wissen der Männer." von Joseph Rudyard Kipling "Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen - sie bekommen nichts." von Simone de Beauvoir "Eine Frau ohne einen Mann ist wie ein Fisch ohne ein Fahrrad." von Irina Dunn "Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen, wenden Sie sich an eine Frau." von Margaret Thatcher "Vermutlich hat Gott die Frau erschaffen, um den Mann kleinzukriegen." von Voltaire "Liebe Frauen: Alles Gute zum Weltfrauentag! Lieber Rest der Welt: Keine Sorge, das Welt-Männer-Jahr wird morgen planmäßig fortgesetzt!" von unbekannt "Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau. Hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein Mann, der sie zurückhält." von unbekannt

Irmtraud Morgner sagte: "Der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn." © unsplash/Meiying Ng, TAG24/CD

Frauenpower - Zitate zum internationalen Frauentag

Welche Zitate berühmter Frauen passen zum internationalen Frauentag? Die besten Sprüche und Zitate starker Frauen für den 8. März liest Du im Folgenden.

Inspirierende Zitate starker Frauen

"Hör auf, Dich kleiner zu machen, um in das zu passen, über das Du hinausgewachsen bist." von Furaha Joyce "Gut erzogene Frauen machen selten Geschichte." von Laurel Thatcher Ulrich "Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben." von Eleanor Roosevelt "Nichts, was ich an mir akzeptiere, kann gegen mich verwendet werden, um mich herabzusetzen." von Audre Lorde "Du bist unvollkommen, dauerhaft und unvermeidlich fehlerhaft. Und Du bist wunderschön." von Amy Bloom "Gehe mit Dir selbst keine Kompromisse ein. Du bist alles, was Du hast." von Janis Joplin "Es ist nicht Deine Aufgabe, mich zu mögen, es ist meine." von Byron Katie "Wenn eine Frau sich selbst die beste Freundin ist, wird das Leben einfacher." von Diane von Fürstenberg "Es ist nie zu spät, das zu werden, was man hätte sein können." von Mary Ann Evans "Sei eine erstklassige Ausgabe Deiner selbst, keine zweitklassige von jemand anderem." von Judy Garland "Nur Du allein kannst entscheiden, wofür man sich an Dich erinnern wird." von Taylor Swift

Eleanor Roosevelt meinte: "Die Zukunft gehört denen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben." © unsplash/Alex, TAG24/CD

"Was Du tust, macht einen Unterschied und Du musst entscheiden, welche Art von Unterschied Du machen möchtest." von Jane Goodall "Es gehört auch zur Lebensklugheit, dass wir uns nicht dauernd mit Menschen vergleichen, die glücklicher sind als wir." von Sigrid Undset "Schönheit reicht, um ins Auge zu fallen. Aber man benötigt Charakter, um im Gedächtnis zu bleiben." von Coco Chanel "Lassen wir uns nicht schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände, haben wir für alle Schwierigkeiten nur eine Antwort: Erst recht!" von Clara Zetkin "Menschen, die nicht denken, sind wie Schlafwandler." von Hannah Arendt "Du darfst niemals Angst vor dem haben, was Du tust, wenn es richtig ist." von Rosa Parks "Wenn ich immer alle Regeln befolgt hätte, hätte ich es nie zu etwas gebracht." von Marilyn Monroe "Gib niemals auf, für das zu kämpfen, was Du tun willst. Wenn Du Leidenschaft und Inspiration mitbringst, kannst Du nicht falsch liegen." von Ella Fitzgerald "Mache niemanden zu Deiner Priorität, für den Du nur eine Option bist." von Maya Angelou

"Es ist gefährlich, anderen etwas vorzumachen, denn es endet damit, dass man sich selbst etwas vormacht." von Eleonora Duse "Alternde Frauen sind wie Kathedralen: Je älter man wird, desto weniger fällt das einzelne Jahr ins Gewicht." von Agatha Christie "Sei die Heldin Deines Lebens, nicht das Opfer." von Nora Ephron

Ein inspirierendes Zitat von Nora Ephron lautet: "Sei die Heldin Deines Lebens, nicht das Opfer." © unsplash/zan douglas, TAG24/CD

Schöne Zitate zum Weltfrauentag

"Ich möchte in Erinnerung bleiben als ein Mensch, der frei sein wollte, damit auch andere frei werden." von Rosa Louise Parks "Wir müssen unsere eigene Wahrnehmung von uns selbst neu gestalten. Wir müssen als Frauen hervortreten und die Führung übernehmen." von Beyoncé

"Wir können nicht erfolgreich sein, wenn die Hälfte von uns zurückgehalten wird." von Malala Yousafzai "Frauen von heute warten nicht auf das Wunderbare, sie inszenieren ihre Wunder selbst." von Katharine Hepburn "Es ist ganz einfach, einen Menschen zum Star zu machen: Man muss ihm nur helfen, zu entdecken, was er längst besitzt." von Édith Piaf "Schönheit ist, wie Du Dich innerlich fühlst, und es spiegelt sich in Deinen Augen wider." von Sophia Loren "Ein schöpferischer Mensch wird von dem Wunsch motiviert, etwas zu erreichen, nicht davon, besser zu sein als andere." von Ayn Rand "Letztlich sind wir fähig, sehr viel mehr auszuhalten, als wir uns vorstellen können." von Frida Kahlo "Es gibt keine Grenze dessen, was wir Frauen erreichen können." von Michelle Obama "Schweigen ist das einzige Argument, das sich nicht widerlegen lässt." von Christine Brückner "Die meisten Menschen geben ihre Macht auf, indem sie denken, sie hätten keine." von Alice Walk "Stehe zu den Dingen, an die Du glaubst. Auch wenn Du alleine dort stehst." von Sophie Scholl

Dieser Spruch von Michelle Obama passt gut zum Frauentag. © unsplash/Aperture Vintage, TAG24/CD

Lieblinge der Redaktion: 3 starke Zitate zum Weltfrauentag

"Schmetterlinge sind wie Frauen - wir sehen vielleicht hübsch und zart aus, aber Baby, wir können durch einen Hurrikan fliegen." von Betty White "Nichts scheinen Götter und Männer mehr zu fürchten als den Verlust der Kontrolle über Frauen." von Mary Daly "Frauen sind erst dann erfolgreich, wenn niemand mehr überrascht ist, dass sie erfolgreich sind." von Emmeline Pankhurst

"Frauen sind erst dann erfolgreich, wenn niemand mehr überrascht ist, dass sie erfolgreich sind." © unsplash/Ricky Kharawala, TAG24/CD

FAQ: Das Wichtigste zum internationalen Frauentag

Wann ist der Internationale Frauentag? Der Internationale Frauentag, Weltfrauentag bzw. Frauenkampftag findet jährlich am 8. März statt. Wie gratuliert man stilvoll zum Frauentag? Man kann eine Floskel wie "Alles Liebe zum Frauentag" mit einer persönlichen Botschaft verbinden. Am besten hebt man positive und einzigartige Eigenschaften der Frau wertschätzend hervor. Beispiel: "Alles Liebe zum Frauentag! Vielen Dank für Deine Stärke, Dein Engagement und Deine humorvolle Sicht auf die Welt." Was sagt man einer Frau zum Frauentag? Der 8. März ist eine gute Gelegenheit, um einer Frau zu sagen, was man an ihr mag, schätzt oder liebt. Persönliche und ermutigende Worte, die zu der aktuellen Lebenssituation der Frau passen, kommen ebenfalls gut an.

Am Frauentag finden jährlich Demonstrationen auf der ganzen Welt statt. © DPA/Ulrich Perrey