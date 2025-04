Hexentanz zur Walpurgisnacht: Zauberhafte Sprüche zum Hexenfeuer

Die Walpurgisnacht hat mehrere Bedeutungen: Sie gilt als festliches Ereignis zum Tanz in den Mai, ist laut Sagen die Nacht, in der sich Hexen auf dem Blocksberg versammeln, und fällt auf den Vorabend des Gedenktags der heiligen Walpurga.

"Witch, please! Ich will Funken, keine Floskeln."

"Vergiss das Kleid, ich ziehe den Umhang an und fliege los so schnell ich kann. Ein Zaubertrank, ein Feuerschwanz und schon beginnt der Hexentanz!"

"In dieser Nacht, so voller Glut, da tanzen die Hexen mit wildem Mut. Im Feuer fliegt ihr dunkler Bann, der Mai beginnt mit magischem Gesang."

Was bedeutet Walpurgisnacht auf Deutsch?

Der Name Walpurgisnacht leitet sich von der Heiligen Walpurga ab. Die angelsächsische Benediktinerin und Äbtissin des Klosters Heidenheim wurde am 1. Mai um das Jahr 870 heilig gesprochen, weshalb dieser Tag bis ins Mittelalter als ihr Gedenktag gefeiert wurde.

Was wird an Walpurgisnacht gefeiert?

Die Walpurgisnacht vom 30. April auf den 1. Mai wird in weiten Teilen Deutschlands gefeiert. Zum traditionellen Fest werden meist auch Feuer entzündet. Die Hexenfeuer bzw. Maifeuer sollen böse Geister vertreiben und die Welt reinigen. In der Nacht tanzt man in den Mai und auch in den Gedenktag für die heilige Walburga am 1. Mai.

Was passiert bei der Walpurgisnacht?

In der Nacht zum 1. Mai werden Hexenfeuer entzündet und man tanzt in den Mai. Der Sage nach reiten Hexen auf Besen, Ziegenböcken oder Katzen in der Walpurgisnacht zum Hexensabbat auf den Blocksberg (eigentlich "Brocken") im Harz.

Was macht man in der Nacht zum 1. Mai?

Traditionell finden in der Nacht zum 1. Mai zahlreiche Feste und Hexenfeuer statt. Die Menschen tanzen in den Mai. In Sagen heißt es, dass Hexen in der Walpurgisnacht auf dem Brocken ums Feuer tanzen.

Was macht man an Hexennacht?

Die Nacht auf den 1. Mai wird auch Hexennacht, Freinacht oder Lausbubennacht genannt. In ländlichen Regionen nutzen Jugendliche die Nacht, um den Maibaum anderer Gemeinden zu stehlen oder ausgehängte Gartentüren zum Maibaum zu tragen. In der Hexennacht ist man vor Streichen nicht sicher.