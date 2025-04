Dein Weg zur Erleuchtung: Sprüche von Buddha und buddhistische Weisheiten

Diese Vollkommenheit des Geistes teilte Siddhartha Gautama in seinen 108 Büchern mit insgesamt 84000 Belehrungen. So enthalten die buddhistischen Weisheiten wertvolle Gedanken zu Lebensthemen wie Kraft, Liebe, Dankbarkeit, Gelassenheit und Karma.

"Das Glück liegt in uns, nicht in den Dingen."

"Glück hängt nicht davon ab, was Du hast oder wer Du bist. Es hängt nur davon ab, was Du denkst."

"Dein schlimmster Feind kann Dir nicht so viel Schaden zufügen wie Deine eigenen unkontrollierten Gedanken. Aber einmal gemeistert, kann Dir niemand so sehr helfen."

"Nimm Dir jeden Tag die Zeit, still zu sitzen und auf die Dinge zu lauschen. Achte auf die Melodie des Lebens, welche in Dir schwingt."

"Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht aus unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken formen wir die Welt."

"Was Du denkst, bist Du. Was Du bist, strahlst Du aus. Was Du ausstrahlst, ziehst Du an."

"Der Zimmermann bearbeitet das Holz. Der Schütze krümmt den Bogen. Der Weise formt sich selbst."

"Willst Du wissen, wer Du warst, so schau, wer Du bist. Willst Du wissen, wer Du sein wirst, so schau, was Du tust."

"Dein Körper ist kostbar. Er ist das Vehikel für das Erwachen. Behandele ihn mit Sorgfalt."

"Niemand rettet uns, außer wir selbst. Niemand kann und niemand darf das. Wir müssen selbst den Weg gehen."

"Reinheit und Unreinheit hängen von einem selbst ab; niemand kann einen anderen reinigen."

"Den Körper bei guter Gesundheit zu halten, ist eine Pflicht, ansonsten können wir unseren Geist nicht stark und klar halten."

"Jeder Mensch ist der Urheber seiner eigenen Gesundheit oder Krankheit."