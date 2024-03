01.03.2024 16:36 6000 Ärzte betroffen: Neuer Warnstreik an den sechs Uni-Kliniken in NRW!

Der Marburger Bund plant am 11. März neue Warnstreiks an Universitätskliniken bundesweit und auch in Nordrhein-Westfalen.

Düsseldorf - Der Marburger Bund plant am 11. März neue Warnstreiks an Universitätskliniken bundesweit und auch in Nordrhein-Westfalen. Die Ärzte fordern 12,5 Prozent mehr Gehalt sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa Das kündigte die Ärzte-Interessenvertretung am Freitag (1. März) an. Bundesweit seien 23 Universitätskliniken zu dem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In NRW geht es um die sechs Uni-Kliniken Köln, Düsseldorf, Aachen, Bonn, Essen und Münster mit zusammen rund 6000 Ärzten, wie ein Sprecher des Marburger Bundes NRW sagte. Allerdings werde noch geprüft, an welchen NRW-Kliniken Warnstreikaktionen stattfinden sollen. Möglicherweise seien nur einige oder sogar nur eine Klinik betroffen. Mit dem Warnstreik will der Marburger Bund nach dem Scheitern der mittlerweile vierten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, hieß es. Die Ärzte fordern 12,5 Prozent mehr Gehalt sowie höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa