Warnstreiks beim TÜV: Deutliche Auswirkungen für Fahrzeughalter

Im bundesweiten Tarifkonflikt beim Tüv stehen am Dienstag und Mittwoch auch in Nordrhein-Westfalen Warnstreiks an.

Von Rolf Schraa Düsseldorf - Im bundesweiten Tarifkonflikt beim TÜV stehen am Dienstag und Mittwoch auch in Nordrhein-Westfalen Warnstreiks an. Alles in Kürze Warnstreiks beim TÜV in Nordrhein-Westfalen

Fahrzeug- und Fahrerlaubnisprüfungen betroffen

Gewerkschaft Verdi fordert 7,5 Prozent mehr Geld

Arbeitgeber bieten 2,1 Prozent für zwei Jahre an

Weitere Verhandlungen am Donnerstag und Freitag Mehr anzeigen In den 47 NRW-Betrieben des TÜV Nord sind rund 1500 Menschen beschäftigt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Wegen der dünnen Personaldecke in der Ferienzeit sei mit deutlichen Auswirkungen etwa bei Fahrzeug- und Fahrerlaubnisprüfungen zu rechnen, sagte ein NRW-Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Der T�V Nord hat in NRW 47 Betriebe und eine deutlich höhere Zahl von Prüfstationen. Insgesamt sind rund 1500 Menschen beschäftigt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 7,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 330 Euro bei einem Jahr Laufzeit. Die Arbeitgeber haben bisher zweimal 2,1 Prozent für einen Zeitraum von zwei Jahren angeboten. Am Donnerstag und Freitag soll in der dritten Runde weiterverhandelt werden. Unter den Flächentarifvertrag beim Arbeitgeberverband TÜV Bund fallen in NRW neben dem TÜV-Nord-Konzern auch andere Unternehmen der Branche wie die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) in Köln. Die Betriebe des TÜV Rheinland sind über einen anderen Arbeitgeberverband organisiert und deshalb von den Warnstreiks nicht betroffen.

