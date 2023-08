15.08.2023 14:29 Ab morgen weitere Streiks im Einzelhandel in Sachsen-Anhalt!

Am morgigen Mittwoch wird in Sachsen-Anhalt wieder im Einzelhandel gestreikt. Die Streikwelle wird bis in das Wochenende dauern.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Da die Tarifverhandlungen der Gewerkschaft Verdi weiterhin ohne Ergebnis blieben, wird der Streik in Sachsen-Anhalt am Mittwoch ausgedehnt. Am 29. August geht es in die vierte Tarifverhandlung. © Federico Gambarini/dpa Der Streikaufruf am Mittwoch (16. August) wendet sich diesmal an folgende Beschäftigte: Edeka-Center,

Edeka im Domviertel Magdeburg,

Marktkauf Burg,

Kauflandfilialen und

IKEA in Magdeburg und Günthersdorf Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 14.8.2023 Die Erwartung an die Arbeitgeber ist nach drei gescheiterten Verhandlungsterminen in der Entgelt-Tarifrunde hoch. Es wird ein ernstgemeintes, verhandelbares Angebot erwartet. "Die streikenden Beschäftigten kämpfen für ein wertschätzendes, verhandelbares Tarifangebot ihrer Arbeitgeber. Vorher werden sie keine Ruhe geben und die Streiks fortsetzen", so Stoffl in einer offiziellen Meldung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi). Streikende treffen sich daher morgen gegen 8.30 Uhr vor der Kauflandfiliale im City Carree und demonstrieren anschließend in der Innenstadt. Die Beschäftigten streiken ebenfalls vom 17. bis 19. August an anderen Standorten weiter.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa