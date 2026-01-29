Andrang aus drei Bundesländern! Rund 3000 Menschen streiken in Leipzig

Leipzig - Am Donnerstag zogen Tausende unzufriedene Lehrkräfte, Schulassistenten und pädagogische Fachkräfte durch die Messestadt.

Tausende Lehrkräfte zogen am Donnerstag durch die Leipziger Innenstadt. © EHL Media

Nicht nur sächsische Arbeitskräfte reisten am Donnerstag zum Aktionstag der Bildungsgewerkschaft GEW nach Leipzig an, sondern auch ihre Kollegen und Kolleginnen aus Thüringen und Sachsen.



Die Streikenden - laut ersten Schätzungen beteiligten sich mehr als 3000 Menschen an der Großkundgebung - setzen sich für bessere Arbeitsverhältnisse und eine faire Bezahlung in der Bildungs-Branche ein.

Um 10 Uhr trafen die ersten Teilnehmenden erst langsam am Richard-Wagner-Platz ein, innerhalb kürzester Zeit kamen allerdings Tausende Menschen dazu, sodass der Ring bis zum Hauptbahnhof gefüllt war.

Die Streikenden setzten sich dann gemeinsam zum Kurt-Masur-Platz und durch die Stadt zurück zum Richard-Wagner-Platz in Bewegung.

Die GEW fordert sieben Prozent mehr Gehalt sowie eine bessere Vergütung für Azubis und Praktikanten. Außerdem will die Gewerkschaft einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte erwirken.