Leipzig wird am Donnerstag zum Streik-Hotspot
Leipzig - Leipzig wird am kommenden Donnerstag zum zentralen Streik- und Demonstrationsort der Bildungsgewerkschaft GEW in Mitteldeutschland! Die Messestadt wird damit einer von fünf bundesweiten Streikschwerpunkten der Gewerkschafter.
Zum deutschlandweiten Aktionstag erwartet die GEW Sachsen in der Messestadt eine Großkundgebung mit mehreren Tausend Streikenden - nicht nur aus Sachsen selbst, sondern auch aus dem benachbarten Thüringen und Sachsen-Anhalt.
"Leipzig wird am 29. Januar ein starkes Signal aus der Bildungslandschaft senden – über Ländergrenzen hinweg", sagte Burkhard Naumann, Vorsitzender der GEW Sachsen. "Kolleginnen und Kollegen aus drei Bundesländern machen gemeinsam deutlich: Gute Bildung braucht gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung."
Die Auftaktkundgebung startet um 10 Uhr am Richard-Wagner-Platz, um 11 Uhr soll sich die Demo dann in Bewegung setzen und durch die Leipziger Innenstadt ziehen.
Mitte Januar endete die zweite Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder ohne ein verbindliches Angebot seitens der Arbeitgeber.
Die Gewerkschaften verhandeln bundesweit für rund 2,6 Millionen Beschäftigte in dem Sektor. Die GEW organisiert in diesem Bereich Beschäftigte an öffentlichen Schulen – also Lehrkräfte, Schulassistenten und pädagogische Fachkräfte im Unterricht – sowie Beschäftigte an Hochschulen.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa