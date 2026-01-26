Leipzig wird am Donnerstag zum Streik-Hotspot

Leipzig - Leipzig wird am kommenden Donnerstag zum zentralen Streik- und Demonstrationsort der Bildungsgewerkschaft GEW in Mitteldeutschland! Die Messestadt wird damit einer von fünf bundesweiten Streikschwerpunkten der Gewerkschafter.

Leipzig wird am Montag zum Streikschwerpunkt der Bildungsgewerkschaft GEW. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Zum deutschlandweiten Aktionstag erwartet die GEW Sachsen in der Messestadt eine Großkundgebung mit mehreren Tausend Streikenden - nicht nur aus Sachsen selbst, sondern auch aus dem benachbarten Thüringen und Sachsen-Anhalt.

"Leipzig wird am 29. Januar ein starkes Signal aus der Bildungslandschaft senden – über Ländergrenzen hinweg", sagte Burkhard Naumann, Vorsitzender der GEW Sachsen. "Kolleginnen und Kollegen aus drei Bundesländern machen gemeinsam deutlich: Gute Bildung braucht gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung."

Die Auftaktkundgebung startet um 10 Uhr am Richard-Wagner-Platz, um 11 Uhr soll sich die Demo dann in Bewegung setzen und durch die Leipziger Innenstadt ziehen.