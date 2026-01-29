Warnstreiks an Schulen in NRW: Was Eltern bei Unterrichtsausfall machen sollten

Essen/Köln - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat für Donnerstag bundesweit zu Warnstreiks an Schulen aufgerufen. Auch in Nordrhein-Westfalen gilt das für alle Regionen, nachdem es vor gut einer Woche Warnstreiks an Schulen in einigen Städten des Bundeslandes gab.

Nicht nur Lehrer, sondern auch Sozialpädagogen und Schulsozialarbeiter treten in Streik. © Hendrik Schmidt/dpa

Laut GEW kann es auch zu Unterrichtsausfällen kommen. Eine Notbetreuung wird in solchen Fällen nach Angaben der Gewerkschaft vor Ort ermöglicht.

Bei den Warnstreiks an den Schulen geht es nicht nur um angestellte Lehrkräfte. Die Aktionen beziehen auch etwa Sozialpädagogen und Schulsozialarbeiter ein. Landesweit gibt es laut Gewerkschaft rund 40.000 tarifbeschäftigte Lehrkräfte. Die Mehrheit der Lehrer in NRW ist verbeamtet.

Das Schulministerium rät Eltern, auf Informationen der Schule zu achten. Die Schulen seien bemüht, im Rahmen der personellen Möglichkeiten eine Aufsicht und Betreuung der Schüler sicherzustellen. Beamtete Lehrkräfte dürften sich nicht an Streiks beteiligen und stünden grundsätzlich weiter zur Verfügung.

GEW und Verdi fordern für Tarifbeschäftigte der Bundesländer sieben Prozent mehr Einkommen – mindestens aber 300 Euro mehr.