Apotheken streiken: Fragen und Antworten zum Protesttag im Südwesten!

Karlsruhe/Stuttgart - Wer am Mittwoch Hustenbonbons oder Salbe in einer Apotheke in Baden-Württemberg kaufen will, wer Pflaster braucht, Tabletten oder einen guten Rat, der dürfte sehr oft vor verschlossenen Türen stehen. Die Apothekerinnen und Apotheker machen auf ihre Situation aufmerksam und gehen gemeinsam in Stuttgart auf die Straße.

Nach Angaben der Landesapothekerkammer gibt es im Südwesten noch 2264 Apotheken (Stand: 30. Juni), in Bayern sind es 2820 öffentliche Apotheken. Klingt viel, es werden aber immer weniger. Die Zahl der Apotheken in Baden-Württemberg sinkt seit Jahren stetig.

Zum einen spielen da der Standort und die Ärztedichte eine Rolle. Zum anderen ist die wirtschaftliche Situation schlecht, Apotheken seien in vielen Fällen nicht mehr auskömmlich, heißt es bei Kammer und Verband. Apotheker müssten steigende Betriebskosten stemmen. Die staatlich geregelte Vergütung aber sei in den vergangenen 20 Jahren nur einmal angehoben worden.

Nein, aus Protest gegen die Gesundheitspolitik sind bereits am vergangenen Mittwoch in Westdeutschland viele Apotheken geschlossen geblieben. Begonnen hatte der Protest-Monat am 5. November in Hannover mit einer zentralen Kundgebung für Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.

Nach der Kundgebung in Stuttgart wollen Apothekerinnen und Apotheker am 29. November auch in Dresden zusammenkommen, begleitet von Schließungen in Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen.