Arbeitsniederlegungen erreichen ihren Höhepunkt: Landesweiter Streiktag in NRW

Düsseldorf/Köln - Mit landesweiten Arbeitsniederlegungen wollen Gewerkschaften am Mittwoch weite Teile des öffentlichen Lebens in Nordrhein-Westfalen lahmlegen. In vielen Städten bleiben Straßenbahnen und Busse in den Depots, Kitas und Schwimmbäder sollen geschlossen und Mülleimer ungeleert am Straßenrand stehen bleiben.

Die öffentlichen Verkehrsmittel in Köln stehen am heutigen Mittwoch still. © Oliver Berg/dpa

Der "landesweite Warnstreiktag" in NRW sei der Höhepunkt der Aktionen vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst, teilte die Gewerkschaft Verdi mit.

"Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst leisten unverzichtbare Arbeit für unsere Gesellschaft", sagte der stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiter NRW, Frank Bethke. Mit dem Warnstreik in ganz Nordrhein-Westfalen wolle man zeigen, was ohne sie alles nicht funktioniere. Viele Tausend Beschäftigte sollen bei Kundgebungen in mehreren Städten zusammenkommen.

Besonders betroffen sind etwa die Pendler. Es sei mit flächendeckenden Ausfällen im ÖPNV im Ruhrgebiet und in den Großstädten zu rechnen, kündigte Verdi an. In Düsseldorf fährt schon seit Montag keine U-Bahn und kaum ein Bus, in Köln wird der ÖPNV seit Dienstag lahmgelegt. Pendler sollten am besten auf das Fahrrad umsteigen oder auf S-Bahnen und Regionalzüge, rieten die Verkehrsbetriebe in Köln.

Denn Regionalzüge und S-Bahnen fahren nach Plan - die Bahnunternehmen sind von dem Tarifstreit nicht betroffen.