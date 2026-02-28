Auch Fußballfans betroffen: Nahverkehr in NRW steht weiter still

ver.di trommelt zum Warnstreik, Tausende Bus- und Straßenbahnfahrer sowie Werkstatt-Mitarbeiter folgen dem Aufruf. Pendler und Fahrgäste bekommen das zu spüren.

Von Wolf-Dietrich von Dewitz

Düsseldorf - Wegen eines Warnstreiks im Nahverkehr fallen in Nordrhein-Westfalen am Samstag aller Voraussicht nach erneut zahlreiche Bus- und Bahnverbindungen aus.

Auch in Köln wird der Nahverkehr bestreikt. (Archivfoto)
Auch in Köln wird der Nahverkehr bestreikt. (Archivfoto)  © Oliver Berg/dpa

Der Ausstand hatte am Freitag begonnen und zu gravierenden Einschränkungen in vielen Städten geführt.

Für Samstag rechnet ver.di mit einer ähnlichen Wirkung der Arbeitsniederlegungen. Das dürfte auch Fußballfans treffen, die auf der letzten Strecke zum Stadion eigentlich Busse oder U-Bahnen nehmen wollen.

Sie sollten stattdessen auf Regionalzüge und S-Bahnen setzen, die ganz normal fahren – sie sind nicht Teil des Tarifkonflikts.

ver.di fordert eine deutliche Entlastung der Beschäftigten, die Arbeitgeber halten die Forderungen für unbezahlbar. Der Warnstreik soll in der Nacht zu Sonntag enden.

