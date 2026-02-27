ÖPNV-Streik in Bayern: Einschränkungen bis Sonntagmorgen

München - Die Gewerkschaft ver.di setzt am Samstag ihren Warnstreik im Nahverkehr in Bayern fort. In 13 Städten werden wieder viele Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen stehenbleiben.

Wie schon bei früheren Aktionen sind S-Bahnen und Regionalbusse nicht betroffen. © Focke Strangmann/dpa

Der Warnstreik hatte bereits am Freitag zu einem deutlich eingeschränkten ÖPNV-Angebot geführt.

Betroffen sind die fünf größten bayerischen Städte München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt; zudem Fürth, Bamberg, Passau, Landshut, Schwabach, Bayreuth, Schweinfurt und Dachau.

Die Aktionen sind Teil eines bundesweiten Warnstreiks der Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde.

Die Kunden müssen sich bis zum Dienstende in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf starke Einschränkungen einstellen.

Kompletten Stillstand bedeutet der Streik aber nicht: Wie schon bei den vorhergehenden Aktionen sind etwa S-Bahnen und Regionalbusse nicht betroffen, da sie von anderen Unternehmen betrieben werden.