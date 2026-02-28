Busse, Trams und U-Bahnen fallen aus: Warnstreiks im Nahverkehr dauern an

Deutschland - Am Samstag wird in den meisten Regionen Deutschlands weiterhin der Nahverkehr bestreikt . Busse, Trams und U-Bahnen fallen daher aller Voraussicht nach bis auf einzelne Fahrten aus.

Die Gewerkschaft ver.di hat in fast allen Bundesländern für Freitag und Samstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. © Benjamin Westhoff/dpa

Die koordinierte Warnstreik-Aktion begann am Freitagmorgen und brachte den Nahverkehr in den meisten Bundesländern fast vollständig zum Erliegen.

Der von der Gewerkschaft ver.di initiierte Arbeitskampf dauert in den meisten Regionen bis in die Nacht auf Sonntag an. Nicht an dem zweitägigen Arbeitskampf beteiligt sind die Bundesländer Niedersachsen und Baden-Württemberg.

In den Tarifverhandlungen, die in allen 16 Bundesländern meist mit den Kommunalen Arbeitgeberverbänden geführt werden, fordert ver.di insbesondere deutlich bessere Arbeitsbedingungen – etwa durch kürzere Wochenarbeitszeit und Schichtzeiten, längere Ruhezeiten, aber auch durch höhere Zuschläge für Arbeit in der Nacht und am Wochenende.

In Bayern, Brandenburg, dem Saarland, Thüringen und bei der Hamburger Hochbahn wird zusätzlich über höhere Löhne und Gehälter verhandelt.

Die groß angelegte Warnstreik-Aktion im Nahverkehr ist die zweite im laufenden Tarifkonflikt. Schon am 2. Februar legte ver.di auf diesem Weg den Nahverkehr bundesweit fast vollständig lahm.