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Aufatmen in Dresden: Busfahrer streiken doch nicht

Diese Nachricht dürfte bei Fahrgästen für Erleichterung sorgen: Am Donnerstag fallen in Dresden keine Busse infolge von Arbeitskämpfen aus.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Diese Nachricht dürfte bei Fahrgästen für Erleichterung sorgen: Am Donnerstag fallen in Dresden keine Busse infolge von Arbeitskämpfen aus.

Die DVS-Busse sind am Donnerstag regulär in Dresden unterwegs. (Archivbild)
Die DVS-Busse sind am Donnerstag regulär in Dresden unterwegs. (Archivbild)  © Robert Michael/dpa

Wie DVB-Sprecher Falk Lösch (60) gegenüber TAG24 bestätigte, wird die Tochtergesellschaft DVS nicht - wie eigentlich angekündigt - von Verdi bestreikt.

"Der Betrieb findet vollumfänglich statt", so Lösch. Folglich können auch die Fähren unterwegs sein.

Der Grund für die Absage blieb auf Anfrage bei der Gewerkschaft zunächst unklar.

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Am Donnerstag soll über ein Angebot verhandelt werden. Womöglich wären Streiks dafür kontraproduktiv.

Verdi beklagte zuletzt eine mangelnde Kompromissbereitschaft auf der Arbeitgeber-Seite. Die Gewerkschaft wollte daher mit neuen Arbeitsniederlegungen den Druck erhöhen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

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