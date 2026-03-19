Aufatmen in Dresden: Busfahrer streiken doch nicht
Dresden - Diese Nachricht dürfte bei Fahrgästen für Erleichterung sorgen: Am Donnerstag fallen in Dresden keine Busse infolge von Arbeitskämpfen aus.
Wie DVB-Sprecher Falk Lösch (60) gegenüber TAG24 bestätigte, wird die Tochtergesellschaft DVS nicht - wie eigentlich angekündigt - von Verdi bestreikt.
"Der Betrieb findet vollumfänglich statt", so Lösch. Folglich können auch die Fähren unterwegs sein.
Der Grund für die Absage blieb auf Anfrage bei der Gewerkschaft zunächst unklar.
Am Donnerstag soll über ein Angebot verhandelt werden. Womöglich wären Streiks dafür kontraproduktiv.
Verdi beklagte zuletzt eine mangelnde Kompromissbereitschaft auf der Arbeitgeber-Seite. Die Gewerkschaft wollte daher mit neuen Arbeitsniederlegungen den Druck erhöhen.
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