Anwalt im Block-Prozess: "So verhält man sich nicht, wenn man sich versteckt"

Am 39. Verhandlungstag wurden erneut Überwachungsbilder einer Kamera des Block-Hotels "Grand Elysée" in Augenschein genommen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Der Prozessmarathon im Fall Christina Block (52) geht weiter: Am 39. Verhandlungstag soll am heutigen Dienstag der nächste Polizist vor Gericht aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Hier mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) am Dienstag. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Jetzt ergreift Bott erneut das Wort und weist darauf hin, dass auch der in Untersuchungshaft sitzende Tal S. mehrfach unvermummt auf den Aufnahmen zu sehen sei. Dieser hatte Ende Januar seine frühere Aussage korrigiert und ebenso wie David B. von dem Treffen kurz vor der Entführung in der Silvesternacht 2023/24 berichtet, bei dem Block den späteren Entführern dafür gedankt haben soll, "ihre Kinder zu retten". Bott betont als Strafverteidiger und als Mensch, dass er nachvollziehen könne, warum Tal S. für seinen eigenen Vorteil oder den seiner Freunde so gehandelt habe. "Nur eine Sache wird dadurch nicht richtiger, dass man sie wiederholt – auch wenn sieben Leute etwas wiederholen. Auf den Fotos sieht man ganz deutlich, wie es wirklich war."

Der Verteidiger von Tal S. betont daraufhin: "Ob es ein Treffen mit Vermummten gab – das lässt sich aus diesen Bildern nicht entnehmen." Es folgt eine zehnminütige Pause.

Weiterhin werden Screenshots der Überwachungskameras aus dem Block-Hotel "Grand Elysée" vom 28. Dezember 2023 bis Anfang Januar 2024 in Augenschein genommen – diesmal werden sie für alle sichtbar an die Wand projiziert und nicht nur vorgelesen. Auf allen Bildern ist der Empfang des Hotels zu sehen. Auf einigen sind auch die mutmaßlichen Entführer zu sehen. Es sei "ganz wichtig, was wir hier sehen", unterbricht Bott die Inaugenscheinnahme und kommt wieder auf das "vermeintlich meine Mandantin belastende" Treffen am 28. Dezember 2023, bei diesem sollen sich manche der mutmaßlichen Entführer nach Aussage von David B. "plötzlich" vermummt haben. "Auf keinem dieser Bilder bedeckt jemand sein Gesicht. So verhält man sich nicht, wenn man sich versteckt. Das macht doch gar keinen Sinn. Niemand hat behauptet – nicht mal B. –, dass es ein Betretungsverbot für meine Mandantin gegeben hat. Wäre auch seltsam gewesen. Sie hätte jederzeit vorbeikommen und einen der Israelis sehen oder sprechen können."

Jetzt werden im Rahmen eines Beweisantrags einzelne Screenshots in Augenschein genommen. Es handelt sich um Chats zwischen dem angeklagten Sicherheitsbeamten und seiner Mitarbeiterin Patricia W. vom Anfang Januar 2024, als sie beauftragt war, das Haus von Christina Block in Hamburg zu sichern – während Theo und Klara nach der Entführung an Silvester 2023/24 für einige Tage wieder bei ihrer Mutter waren. In den Nachrichten fallen unter anderem Sätze wie: "Bitte auch im Keller die Schlösser hereindrücken, damit die Kids nicht durchs Fenster gehen." Bott betont dazu, dass diese Chats nichts mit seiner Mandantin zu tun hätten und diese auch keine Kenntnis von deren Inhalten gehabt habe.

Danach schweift Bott kurz von der Zeugenaussage ab und betont erneut, dass das Treffen der mutmaßlichen Entführer rund um Chef-Entführer David B. (68) Ende Dezember 2023 im Beisein von Frau Block im Hotel "Grand Elysée" nicht stattgefunden haben könne. "Meine Mandantin soll dort eine Generalvollmacht erteilt haben, obwohl B. selbst gesagt hat, dass sie das 'wo, wie und wann' nicht wusste" Die Aussagen der Israelis dazu hätten weder Hand noch Fuß. "Um etwas zu planen, braucht man einen Vorsatz – und für einen Vorsatz muss man etwas wollen und dafür etwas wissen. Meine Mandantin wusste von nichts. Konnte sie gar nicht, weil es da nichts gab", so Bott weiter. Er kommt dann doch noch einmal auf den Zeugen zurück: "Dieser hat einmal mehr gezeigt, dass es die strafrechtlichen Vorwürfe einfach nicht gibt." Hier geht der Verteidiger nochmal auf die Route ein, die in seinen Augen einen Umweg darstellt, wieder ein Widerspruch zu dem wie er seine Mandantin kennengelernt habe: "Sie ist eine Frau, die alles hinterfragt, jeden Tag 30 E-Mails schreibt, und dann lässt sie die Leute stundenlang durch die Pampa fahren?" Anwalt Dr. Marko Voß betonte in seiner Stellungnahme, dass Matthias H. der Zeuge gewesen sei, der am "meisten gemauert" habe – "und das, obwohl er der ehemalige Ermittlungsleiter ist". Voß kritisierte, dass die Kammer viele andere Zeugen ermahnt habe, auf Wahrheit und Vollständigkeit zu achten, beim heutigen Zeugen jedoch nicht. "Und dann stellt sich die Frage: 'Warum wird denn so gefragt?'", so Voß, der noch einmal die seiner Meinung nach "dilettante Art" der Ermittlungen hervorhob. Delling-Anwalt Dr. David Rieks betonte, dies sei eine Zeugenaussage, die auch über die Mittagspause hinweg nachwirke und zum 3. Januar 2024 sagte er: "Der Ermittlungsleiter des LKA sagt, die Straftat des Kindsvaters habe keine Rolle gespielt? Das ist doch nicht zu glauben, dass man da hinfährt, ohne zu fragen, wo die Kinder eigentlich hingehören."

Gerhard Delling (66, r.) mit seinem Anwalt Dr. David Rieks. © Marcus Brandt/dpa

Mit fünf Minuten Verspätung geht es nach der Pause mit den Stellungnahmen der Verteidiger zu der Zeugenaussage weiter. Block-Anwalt Ingo Bott spricht von einer "diffusen und verschwommenen Zeugenaussage" und einem Zeugen der das meiste "en détail" nicht mehr erinnerte. "Hätten wir jedes Mal einen Espresso getrunken als er das gesagt hat, hätten wir jetzt einen Herzinfarkt". Deutlich sei jedoch geworden, dass seine Mandantin am 3. Januar 2024 entgegen der Aussage des Zeugen eine Begutachtung und Kontaktaufnahme mit den Kindern ermöglicht habe – wenn auch "situationsabhängig" und stets sensibel für das Kindeswohl. "Sie hat also genau das ermöglicht, was Herr Hensel seit viereinhalb Jahren verweigert: eine Begutachtung der Kinder", betonte Bott.



Die Zeugenbefragung von Matthias H. ist beendet. Es folgt die obligatorische Mittagspause bis 13.30 Uhr.

Nach den Fragen des Familienanwalts von Stephan Hensel, Gerd Uecker ("Wussten Sie, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht schon am 2. Januar 2024 vom dänischen Gericht allein dem Vater übertragen wurde?" – "Ich erinnere mich nicht aktiv"), übernimmt erneut der Anwalt des Block-Familienanwalts Dr. Andreas C., Dr. Marko Voß. Sichtlich aufgebracht wirft er dem Zeugen vor, "derart viele Widersprüche zu produzieren". Die Richterin ermahnt ihn, keine Vorwürfe an den Zeugen zu richten; das sei nicht seine Aufgabe und "deplatziert". Erneut geht es um die angebliche Bewaffnung der Sicherheitsbeamten, von der keiner der anderen vor Ort eingesetzten Polizisten etwas gesehen oder gehört haben will. "Erst sagen Sie, Sie haben darüber mit niemandem außer Frau W. gesprochen, und dann sagen Sie, es habe eine Nachbesprechung gegeben, in der die Bewaffnung Thema war – erklären Sie das mal", so Voß. "Es gab keine richtige Nachbesprechung, aber man redet natürlich mit seinen Kollegen über den Einsatz."

Jetzt geht es noch einmal um die Bewaffnung der Sicherheitsbeamten, die am 3. Januar 2024 mit der "äußeren Gebäudesicherung" des Hauses von Christina Blocks beauftragt waren. Die Anwältin des Sicherheitsunternehmers hält dem wortkargen Zeugen seinen eigenen Vermerk aus dem Juli 2025 vor, den er im Auftrag der Staatsanwaltschaft gefertigt habe. "Warum dann erst?" – "Weil er gefehlt hat", so der Zeuge. Darin heißt es: "Man wolle eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei gewährleisten, zumal sie verdeckt Waffen trügen." "Sie – die Polizei?", hakt die Anwältin noch einmal nach, ob damit nicht auch gemeint sein könnte, dass die Polizei bewaffnet war. "Nee 'sie', die Mitarbeiter", so der Zeuge. "Warum denken Sie, war die Bewaffnung eineinhalb Jahre später Thema für die Staatsanwaltschaft?", will die Anwältin weiter wissen. "Das habe ich nicht weiter hinterfragt", so der Zeuge.

Auch am 39. Verhandlungstag war die Stimmung in Saal 237 teilweise wieder sehr angespannt. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Danach stellt der Anwalt von Gerhard Delling (66) seine Fragen; die Vernehmung fällt jedoch kurz aus, weil sich der Zeuge kaum an etwas erinnert. Es folgt die Befragung durch die Anwältin des angeklagten Sicherheitsunternehmers. "Haben Sie etwas vom Einsperren vernommen? Dass die Kinder eingesperrt wurden?" – "Nein."

"Andere Delikte in diese Richtung?" – "Nein."

"Dass Sicherheitskräfte polizeiliche Maßnahmen verhindert hätten?" – "Nein". Der Zeuge wirkt zunehmend genervt und antwortet häufig nur noch einsilbig. Zwischendurch wendet er sich an den Anwalt des Familienanwalts und fragt: "Warum schütteln Sie den Kopf?" Dieser entgegnet: "Wie ich meinen Kopf bewege, ist meine Sache. Sie sind hier als Zeuge – vergessen Sie das nicht."

Nach der Pause hat Bott nur noch eine kurze Frage. Anschließend befragt der Anwalt von Dr. Andreas C. den Zeugen erneut zu den angeblichen Kontakten des Familienanwalts zum Ministerium des Innern. Der Zeuge erklärt jedoch, er habe davon nur von Dritten erfahren und könne sich an keine konkreten Details erinnern.