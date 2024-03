Gericht urteilt: Bahnstreik darf stattfinden! Doch Konzern geht in Berufung

Die Züge der Deutschen Bahn werden von 2 Uhr am Dienstag für 24 Stunden nicht rollen. © dpa/Hauke-Christian Dittrich

Das entschied das zuständige Arbeitsgericht in Frankfurt am Main am späten Montagabend, nachdem die Bahn am Vormittag einen Eilantrag eingereicht hat. Es handle sich nicht um einen unverhältnismäßigen Ausstand.

Gegen die Entscheidung will der Konzern am Landesarbeitsgericht Hessen in Berufung gehen: "Die Streikankündigung ist viel zu kurzfristig. Zudem gibt es rechtswidrige Forderungen", sagte Florian Weh, Hauptgeschäftsführer des Bahn-Arbeitgeberverbands AGV Move.

GDL-Boss Claus Weselsky (65) freute sich über das Urteil: "Das Gericht hat es zum wiederholten Male bestätigt: Die Streiks der GDL sind verhältnismäßig, zulässig, rechtmäßig und somit geeignet, die berechtigten Forderungen der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner mittels Arbeitskampf weiter zu verfolgen", erklärte der Gewerkschafts-Chef in einer Mitteilung.

Weselsky weiter: "Wir hoffen insofern, dass das Landesarbeitsgericht Hessen die Rechtmäßigkeit unserer Arbeitskampfmaßnahmen bestätigt."

Am Sonntagabend wurde angekündigt, den Güterverkehr ab dem heutigen Montag um 18 Uhr und den Personenverkehr ab Dienstag, 2 Uhr, für jeweils 24 Stunden stilllegen zu wollen.