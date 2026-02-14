Verdi verkündet Deal: Mehr Geld für Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Von Vanessa Reiber Potsdam - Gewerkschaften und Arbeitgeber haben im Tarifkonflikt um den öffentlichen Dienst der Länder eine Einigung erzielt.

Verdi-Chef Frank Werneke (58, l.) und Vorstandsmitglied Sylvia Bühler (65) beantworten in Potsdam Fragen von Gewerkschaftsmitgliedern – im Kongresshotel laufen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder. © Michael Bahlo/dpa

Nach Gesprächen in der Nacht kamen die Verhandlungsgruppen ab 9 Uhr wieder zusammen, sagte ein Verdi-Sprecher.

Für die rund 925.000 Tarifbeschäftigten der Länder gibt es ein Gehaltsplus von insgesamt 5,8 Prozent in drei Schritten.

Auf diesen Tarifabschluss einigten sich die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund dbb mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL).

Der neue Vertrag gilt 27 Monate bis zum 31. Januar 2028 und beendet vorerst Warnstreiks oder die Gefahr eines unbefristeten Arbeitskampfes. Die Erhöhung soll mindestens 100 Euro pro Monat bringen, Nachwuchskräfte erhalten 150 Euro mehr.

Arbeitsbedingungen in Ostdeutschland, unter anderem in Unikliniken in Rostock, Greifswald und Jena, werden an die westdeutschen Regelungen angepasst, etwa bei Kündigungsschutz und Arbeitszeitverkürzung.