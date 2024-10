Beschäftigte der Süßwarenindustrie gehen auf die Straße: Das ist der Grund

Lübeck - Anlässlich der bevorstehenden dritten Verhandlungsrunde über die Bezahlung in der Süßwarenindustrie haben 450 Beschäftigte in Lübeck demonstriert.

Beschäftigte der Süßwarenindustrie ziehen während eines Warnstreiks durch die Stadt. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Das schätzte die Polizei auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zu dem Warnstreik hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) aufgerufen. Bereits im August hatten Beschäftigte der Branche in Lübeck demonstriert.



Die Verhandlungen im Tarifgebiet Hamburg und Schleswig-Holstein begannen Anfang Juli. Sie sollen am 23. Oktober in Hamburg fortgesetzt werden.

Bundesweit laufen in sechs von neun Tarifgebieten Gespräche, in zwei weiteren sollen sie im Oktober beginnen, wie der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) mit Sitz in Bonn mitteilte. Nach Schätzung der NGG gibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein 4500 bis 5000 Beschäftigte in der Branche.

Die Arbeitgeber bieten in Hamburg und Schleswig-Holstein in zwei Schritten 3,1 und 2,6 Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von 28 Monaten.